Despiste de trator faz três feridos em Ponte da Barca

Um homem e duas mulheres ficaram feridos depois do trator onde seguiam ter capotado, na freguesia de Vila Chã, no concelho de Ponte da Barca.As vítimas estariam a carregar uvas para a traseira do trator, quando este terá capotado e causado ferimentos ligeiros em três pessoas.O homem com 72 anos e duas mulheres, de 74 e 44 anos, ficaram feridos e tiveram de ser transportados para o Hospital de Viana do Castelo.O acidente aconteceu pelas 16h20.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, a SIV de Arcos de Valdevez e a GNR de Ponte da Barca.