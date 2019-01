Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste seguido de colisão mata jovem de 18 anos em São João da Madeira

Acidente violento aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira.

07:40

Um despiste seguido de uma colisão provocou esta segunda-feira uma vítima mortal e um ferido ligeiro numa das saídas do IC2 em São João da Madeira. O violento acidente aconteceu por volta das 6h00.



A vítima mortal, um jovem de 18 anos, seguia no sentido sul-norte e ter-se-à despistado e colidido com uma viatura que estaria a entrar naquele itinerário.



O óbito foi declarado no local.



Um segundo homem, de 34 anos, vítima da colisão, foi hospitalizado com ferimentos ligeiros e um ataque de ansiedade devido a todo o aparato.