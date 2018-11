Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detetado caso de legionella em Portimão

Homem de 47 anos, natural de Esposende, foi internado na sexta-feira no Hospital de Portimão.

Por F.G. | 09:33

Um homem de 47 anos, natural de Esposende, foi internado na sexta-feira, no Hospital de Portimão, com a doença dos legionários e está em coma induzido desde a madrugada de domingo.



Ao CM, a Direção-Geral da Saúde confirmou a situação, mas garante tratar-se de um caso isolado, depois de ter realizado um inquérito epidemiológico.



O foco da infeção ainda não foi, no entanto, apurado.