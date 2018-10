Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detetada bactéria 'Legionella' nas piscinas da Azambuja

Análise aos chuveiros detetou bactéria. Piscinas fecharam para ações de desinfeção.

Por Lusa | 21:16

As piscinas municipais de Azambuja, no distrito de Lisboa, estão encerradas temporariamente, depois de análises realizadas terem detetado a presença da bactéria 'Legionella' em alguns chuveiros dos balneários, informou esta quarta-feira a autarquia.



Este equipamento desportivo encontra-se encerrado desde a tarde de terça-feira e deveu-se, segundo explica a Câmara Municipal de Azambuja em comunicado, ao facto de ter existido uma sequência de resultados positivos que apontam para a presença de 'Legionella', "ainda que apenas num número reduzido de chuveiros e balneários, com baixo volume de utilização".



"O município assume que a decisão de encerramento do complexo de piscinas se deve à necessidade de proceder a um tratamento químico e térmico que não permite que o equipamento esteja aberto ao público. Por outro lado, sabendo da existência da bactéria, ainda que em com valores pouco expressivos, o município não podia deixar de informar a população desta ocorrência", lê-se no comunicado.



Na nota, a autarquia pede também a todos os utilizadores das piscinas que tenham frequentado as instalações nos últimos 15 dias que "permaneçam atentos a eventuais sintomas semelhantes ao da gripe, como dores de cabeça, febre, tosse seca, falta de ar, arrepios ou diarreia", devendo deslocar-se aos serviços de saúde.



Entretanto, a Câmara de Azambuja assegura que vai ser realizada uma desinfeção preventiva e uma monitorização às instalações do pavilhão e estádio municipal, bem como às escolas com balneários e torres de arrefecimento de sistemas de ar condicionado.



Neste contexto, a autarquia esclarece que todas as análises bacteriológicas realizadas atestam a qualidade da água dos tanques das piscinas".



"Perante os dados disponíveis, considera-se que a situação não é de alarme, contudo, o município de Azambuja reitera total atenção a esta situação e atualizará a informação logo que surjam novos elementos", atestam.



A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.