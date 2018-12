Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detida em Coimbra mulher que utilizava filhos menores para traficar droga

PSP diz ter detido duas irmãs, de 21 e 37 anos.

Por Lusa | 17:04

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve uma mulher, em Coimbra, que utilizava os filhos menores para a transação de droga com os consumidores, foi esta terça-feira anunciado.



Em comunicado, a PSP diz ter detido "duas mulheres, irmãs, de 21 e 37 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes" e explica que "uma das suspeitas utilizaria os seus filhos, menores, para proceder a transações de estupefacientes com os consumidores, bem como para esconder alguns produtos".



Após detetar "movimentos suspeitos" na zona da residência das detidas, a PSP iniciou uma investigação que culminou na emissão de um mandado de busca e apreensão, que tinha como objeto a residência das mulheres.



"Durante a busca à residência, realizada no passado dia 10 de dezembro [segunda-feira], pelas 14h00, na zona de São Martinho do Bispo, foram encontrados, dissimulados em alguns pontos da casa, vários pedaços de produtos que, após análise, se confirmou tratar-se de cocaína e haxixe, num total de 810 e 10 doses individuais, respetivamente", refere a nota.



A cocaína e o haxixe foram apreendidos, bem como dois 'smartphones' e uma elevada quantia monetária, que se acredita estar relacionada com o tráfico de estupefaciente.



As detidas foram presentes à autoridade judicial, "desconhecendo-se, até ao momento, as medidas de coação aplicadas".