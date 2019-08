Detido atropela agente da PSP durante ação de fiscalização em Lisboa

Um homem, de 24 anos, foi detido esta segunda-feira pela PSP por ser suspeito da prática dos crimes de condução sem habilitação legal, imigração ilegal, contra a segurança das comunicações e contra a integridade física. A detenção ocorreu em Lisboa.



De acordo com um comunicado da PSP, "no âmbito de uma ação de fiscalização de trânsito foi dada ordem de paragem ao suspeito que se fazia circular num motociclo, tendo o mesmo desrespeitado a mesma colocando-se em fuga. O mesmo no trajeto que efetuou para se esquivar à ação policial desrespeitou por várias vezes a sinalização semafórica que se encontrava vermelha, colocando deste modo em risco os demais utilizadores da via".





Durante a fuga, e segundo avança o mesmo comunicado, "o condutor do motociclo acabou por circular com o mesmo no passeio de uma das artérias, local onde foi mais uma vez dada ordem de paragem pelo Polícia da PSP, tendo nessa altura, e sem que nada o fizesse prever, deliberadamente investido na direção do polícia, atropelando o mesmo e projetando o mesmo cerca de 3 metros dada a violência do embate".O polícia teve de ser transportado para o hospital, assim como o suspeito que se despistou depois de ter atropelado o agente da PSP.O agente ficou ferido e com "diversos danos na farda e no armamento distribuído pela instituição policial".As autoridades fizeram diligências e apuraram que "o suspeito não se encontra habilitado para conduzir o veículo em que se fazia transportar, bem como se encontrar em situação irregular em território nacional", pode ler-se no comunicado.

O detido vai ser presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Local de Pequena Criminalidade esta terça-feira.