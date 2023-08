Detido homem de 41 anos por furto em Celorico da Beira

O Comando Territorial da GNR da Guarda, através do Núcleo de Investigação Criminal, constituiu arguido um homem de 41 anos, por alegado furto qualificado, na sexta-feira, no concelho de Celorico da Beira.

Em comunicado, a GNR explica que "no âmbito de uma investigação por furtos no concelho de Celorico da Beira, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram na localização e detenção do suspeito".

No decorrer da ação foram "recuperados três sistemas hidráulicos, de valor elevado, numa zona de mato, no concelho de Viseu", tendo o material recuperado sido "entregue ao seu legítimo proprietário".

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira, no distrito da Guarda.