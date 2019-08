Detido homem que distribuía droga de automóvel em Santa Maria da Feira

A GNR deteve um homem de 46 anos, suspeito de tráfico de droga, no concelho de Santa Maria da Feira, na sequência de uma investigação que já durava há cerca de oito meses.O arguido vendia o estupefaciente em diversos locais da Feira, sendo que utilizava o seu veículo para fazer a distribuição, marcando pontos de encontro diferenciados com os compradores ou consumidores.Foram realizadas duas buscas, na residência e no automóvel do suspeito, sendo apreendidos 160 euros, o próprio carro, uma arma branca e 461 doses de haxixe. Levado a tribunal, ficou com apresentações diárias.