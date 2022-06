Detido jovem de 18 anos por tráfico de droga em Almada

A GNR deteve, esta sexta-feira, um jovem de 18 anos por tráficos de droga, durante fiscalização rodoviária, no Monte da Caparica, em Almada.Da detenção resultou a apreensão de 193 doses de haxixe, 118.5 euros em numerário, um telemóvel e uma mala.Os militares da Guarda abordaram um carro "em que os ocupantes mostraram algum nervosismo durante a abordagem, bem como a viatura emanava um odor a produto estupefaciente", explicam as autoridades. Na sequência desta situação, foram feitas revistas aos ocupantes do carro e verificou-se que o jovem estava na posse de droga.O jovem será, esta segunda-feira, presente ao Tribunal Judicial de Almada para que sejam aplicadas as medidas de coação.