Detido por assalto a supermercado na Póvoa de Varzim tentou atropelar inspetores da PJ

A PJ anunciou esta quinta-feira a detenção de três suspeitos de assaltar um supermercado na Póvoa de Varzim, a 12 de outubro de 2023. Os detidos ameaçaram um funcionário com recurso a uma pistola e uma faca. Roubaram uma quantia em numerário de uma das caixas do estabelecimento e tentaram, sem sucesso, abrir o cofre forte.



Na quarta-feira, a PJ avançou para a detenção dos suspeitos e um deles tentou fugir, conduzindo a viatura em que se deslocava deliberadamente contra os inspetores. Após a perseguição, foi detido na zona do Mindelo, em Vila do Conde.





Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 18 e 47 anos, todos sem qualquer atividade profissional, referenciados e com antecedentes criminais pela prática de crimes contra a propriedade, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.