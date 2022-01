Detido suspeito de esmurrar e esfaquear jovem na Maia

A Polícia Judiciária do Porto anunciou esta terça-feira a detenção do suspeito de ter esfaqueado um jovem de 21 anos, no dia 14 deste mês, em Pedrouços, Maia.









O homem, de 25 anos - sem profissão e com antecedentes criminais por tráfico de droga e crimes contra o património -, foi presente ontem ao Tribunal de Matosinhos, onde foi ouvido por um juiz. Ficou preso em casa, com pulseira eletrónica. Está indiciado por homicídio qualificado na forma tentada.

O crime aconteceu junto a um restaurante, na Rua 1º de Dezembro, quando o suspeito deu vários murros e esfaqueou o jovem, alegadamente por motivos passionais. A vítima foi assistida no local pelo INEM e levada para o Hospital de S. João. Tinha um pulmão perfurado. Foi operada de urgência.