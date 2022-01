O homem, de 25 anos, suspeito de esfaquear e agredir um jovem, na Maia, ficou com vigilância através de pulseira eletrónica.O ataque ocorreu no passado dia 14 de janeiro, dia de aniversário da vítima, junto a um café em Pedrouços, na Maia.O jovem, de 21 anos, foi agredido com extrema violência com murros e facadas. A vítima ficou em estado grave e foi operada de urgência, no Hospital de São João, no Porto.Na origem das agressões terão estado razões passionais.