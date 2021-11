Um homem foi detido por investigadores criminais da PSP do Barreiro, no último fim de semana, suspeito de ter feito dois roubos com ameaça de faca a farmácias e tentado um terceiro noutro estabelecimento comercial. Todos os crimes foram cometidos na Moita.





Ao que oapurou, os assaltos ocorreram no início de outubro e na última quinta-feira. Nas farmácias, o ladrão ameaçou funcionários com uma faca e fugiu com 300 euros.