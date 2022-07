Um incêndio em mato que deflagrou poucos minutos antes da 14h00 junto à Siderurgia Nacional, no Seixal, mobilizou 51 operacionais e um meio aéreo.



As habitações que estavam próximas do local não foram afetadas.





Devido às condições climatéricas e ao local onde o incêndio lavrou tiveram que mobilizados mais meios para teatro de operações.O fogo já foi controlado estão a ser realizadas operações de rescaldo.