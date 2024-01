Dezenas de militares da GNR invocam doença para faltar ao serviço

Um novo protesto nas forças de segurança está, na manhã desta sexta-feira, a decorrer, desta feita na GNR.

O CM tem conhecimento de que dezenas de militares, a nível nacional, estão a invocar doença para faltar ao serviço. As situações de que o CM teve conhecimento reportam-se aos Comandos de Setúbal e Braga.

Na Margem Sul do Tejo, está a haver mesmo necessidade de recolocar militares nos postos mais afetados pelo protesto.

Os militares que preencheram documentos oficiais a invocar doença como razão de falta ao serviço estão a ser convocados para se apresentarem nos centros clínicos da GNR para inspeções médicas.

Fonte oficial do Comando-Geral da GNR confirmou ao CM que "alguns militares apresentaram Certificados de Incapacidade Temporária, passados pelos respetivos médicos". "A GNR, através do Centro Clínico, está a desenvolver todos os esforços no sentido de apoiar os militares. Quanto à resposta operacional, não temos comprometimento da missão, pelo que os meios e recursos estão a ser ajustados às necessidades", concluiu.