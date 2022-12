As mulheres dos três altos quadros da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional suspeitos de corrupção também estão envolvidas no esquema, duas das quais até são arguidas no processo.













Segundo a revista ‘Visão’ - que cita conversas telefónicas intercetadas pela PJ, os arguidos - Alberto Coelho, Paulo Branco e Francisco Marques - investiam o dinheiro das luvas na compra de casas no Algarve e na Comporta (Alcácer do Sal).