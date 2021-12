Dinheiro destinado ao SEF desviado para ajudar refugiados afegãos em Portugal

Uma resolução conjunta assinada pelos Ministérios de Estado e da Presidência e da Administração Interna, publicada esta quinta-feira em Diário da República, vai desviar 6,4 milhões de euros do orçamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para auxiliar refugiados afegãos em Portugal.O destino da verba será o Alto Comissariado para as Migrações, entidade que está a organizar a operação humanitária de apoio a migrantes. Os mais de seis milhões de euros serão retirados das verbas próprias do SEF. De acordo com o despacho governamental, o investimento será feito na totalidade até final de 2022, que amanhã se inicia.