Doenças deixam postos da GNR sem militares

Um aparente protesto concertado, esta sexta-feira, nos comandos da GNR de Braga e Setúbal, e numa menor escala na PSP, levou dezenas de polícias a faltar ao trabalho por doença. GNR e PSP protestam desde dia 7 por melhor remuneração.





Na GNR, pelo menos 57 militares (27 no comando de Setúbal e 30 no de Braga) apresentaram declaração formal de doença. Os postos da Margem Sul refizeram escalas e foram chamados militares do Ambiente e Escola Segura. O comandante mandou mesmo os militares doentes ao Centro Clínico da GNR, em Lisboa. Em Braga, a situação mais grave ocorreu no posto de Vila Verde. De um efetivo de 27 elementos, 20 apresentaram declaração de doença.No caso da PSP, as ausências de agentes na esquadra de Olhão e no Comando do Porto não foram relacionadas com qualquer protesto e “não comprometeram o trabalho operacional”.