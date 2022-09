Dois agentes do Comando da PSP de Lisboa foram condenados a penas de 95 dias de suspensão (sem pagamento de salário), devido à prática de duas infrações disciplinares.





A punição maior, 80 dias, foi aplicada a um agente devido a factos praticados a 1 de agosto de 2018, em Almada. O polícia foi visto a regular trânsito para uma empresa de construção civil junto ao hospital particular daquela localidade. Segundo o despacho de punição, a que oteve acesso e que foi assinado pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a empresa em causa não estava sequer licenciada para poder fazê-lo. Na origem da pena disciplinar esteve, segundo a PSP, a violação do dever de isenção pelo agente.

O outro elemento policial punido, com 15 dias de suspensão, foi alvo de pena disciplinar após ter sido apanhado a consultar informações sobre oito livretes e 13 inspeções de veículos no portal do Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres. No entender da PSP, violou o dever de aprumo.