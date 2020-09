Dois atropelamentos mortais com camiões no Norte do País

Dois atropelamentos envolvendo camiões foram esta segunda-feira fatais para uma mulher de 73 anos, em Ponte de Lima, e para um homem de 85, na rua de Camões, no centro do Porto. Neste último caso, a mulher da vítima ficou ferida.A primeira situação ocorreu no lugar de Cabaços, em Fojo Lobal, Ponte de Lima. Deolinda Fernandes, de 73 anos, caminhava na berma da estrada quando, à passagem de um camião de transporte de pedras, terá caído e foi atingida pelo rodado traseiro. A vítima, viúva e sem filhos, vivia com a irmã a poucos metros do local. "A irmã veio aqui e ficou logo em choque. Foi imediatamente levada para casa", disse aoum morador daquela localidade.O alerta foi dado às 09h10. O camionista parou o veículo e pediu socorro, mas já nada foi possível fazer. A GNR está a investigar os contornos do acidente. O corpo foi transportado para a morgue de Viana do Castelo para ser autopsiado. O condutor foi identificado.Pelas 14h45, um casal de 85 anos preparava-se para visitar a filha. Estacionaram o carro na rua de Camões e, apesar de existir uma passadeira nas imediações, decidiram atravessar a rua fora da passagem para peões, sendo atropelados por um camião de uma empresa de demolições. À chegada dos Sapadores do Porto e do INEM, o homem já estava em paragem cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local. A mulher sofreu ferimentos. A PSP investiga.