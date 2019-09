Dois detidos por violência doméstica no distrito de Aveiro

Dois homens de 36 e 64 anos foram detidos esta sexta-feira no distrito de Aveiro por suspeita de violência doméstica, informou fonte policial.O agressor mais velho foi detido pela PSP cerca das 01h05 numa rua de Esgueira, no concelho de Aveiro."À chegada desta Polícia, o suspeito empunhava um machado e proferia ameaças contra a sua esposa", refere uma nota da PSP.O outro agressor foi detido pela GNR em Santa Maria da Feira, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.Em comunicado, a GNR refere que o suspeito "ameaçava e agredia fisicamente" a vítima, de 31 anos, sua ex-mulher."No seguimento das diligências, foi possível apurar que o indivíduo tinha uma arma de fogo, tendo sido apreendida uma espingarda caçadeira calibre 12, cujo número de série se encontrava rasurado", refere a mesma nota.