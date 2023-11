Uma colisão entre dois carros causou dois feridos ligeiros na EN10, em Azeitão, na tarde desta segunda-feira. As vítimas tiveram de ser transportadas para o Hospital de Setúbal.O alerta foi dado às 17h12. Os Bombeiros Voluntários de Setúbal, os Bombeiros Sapadores de Setúbal e o INEM estiveram no local. No total, a ocorrência mobilizou 13 operacionais, apoiados por quatro viaturas.