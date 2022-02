Dois homens, que em junho do ano passado assaltaram um grupo usando armas de fogo, foram acusados pelo Ministério Público de Lisboa por três crimes de roubo.As vítimas estavam paradas, no centro de Lisboa, num carro alugado com a intenção de irem para a Costa de Caparica. Os ladrões atravessaram uma outra viatura e encostaram as armas de fogo à cabeça das vítimas. Estas foram forçadas a entregar dinheiro e objetos de valor e levados, com agressões, para um túnel.