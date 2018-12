Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens e uma mulher roubam tabaco e arte religiosa

Foram presos pela GNR por vaga de furtos.

11:24

Durante seis meses, dois homens e uma mulher, entre os 25 e os 59 anos, escolheram alvos na parte Norte do distrito de Lisboa e no distrito de Santarém.



Arrombavam as portas dos estabelecimento comerciais, roubando máquinas de tabaco para desmantelar e escoar as peças e os maços para recetadores.



Em paralelo, faziam furtos em cemitérios de Torres Vedras, Lourinhã e Cadaval, dedicando-se à venda das peças de arte sacra que conseguiam. Militares da GNR de Lisboa perseguiram o gang durante semanas, até à captura na terça-feira.



Um total de 80 militares, com o apoio da PSP, realizaram 14 buscas e, além de prenderem os três suspeitos, apreenderam 84 maços de tabaco, 7 armas, 1 bastão extensível, 1 navalha, 9 televisões, 12 botijas de gás, artigos eletrónicos, 1 ciclomotor, 19 telemóveis, várias peças de máquinas de tabaco e ainda 1810 euros.



Um dos detidos foi conduzido à cadeia das Caldas da Rainha porque já tinha uma pena para cumprir. Os outros dois estavam, ontem, a ser interrogados no Tribunal de Torres Vedras.