Dois menores de 15 e 17 anos furtam casa com recurso a arma nas Caldas da Rainha

Três menores foram identificados, na segunda-feira, pela Guarda Nacional Republicana de Leiria por suspeita de furto no interior de uma residência e posse ilegal de uma arma de fogo.Os jovens têm idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos. Os militares conseguiram recuperar, com buscas domiciliárias nos concelhos de Caldas da Rainha e Cadaval, os objetos roubados pelo grupo. Foram apreendidas duas armas de fogo, 40 cartuchos, dois coletes de caça e uma mota com matrícula falsa.

Dois dos suspeitos foram constituídos arguidos e os processos foram encaminhados para o Tribunal Judicial de Caldas da Rainha. O menor, de 15 anos, foi identificado tendo sido elaborada a informação para levantamento do respetivo processo.