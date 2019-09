Dominado incêndio em Valpaços. Fogo destruiu três casas

O incêndio que deflagrou em Ervões, Valpaços, pelas 13h36 de sexta-feira foi este sábado dominado pelas 03h55, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.O combate às chamas continua a mobilizar, contudo, 264 operacionais apoiados por 86 veículos, segundo a informação que consta no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).O vento forte dificultou as operações, assim como a escassez de pontos de água no concelho, afirmara ao início da madrugada o 2.º comandante operacional distrital de Vila Real.O incêndio chegou a ter quatro frentes ativas, sublinhou Borges Machado, adiantando que arderam três casas devolutas e que uma quarta sofreu "danos parciais".Durante a tarde de sexta-feira, o combate às chamas envolveu seis meios aéreos.