Incêndio em Valpaços destrói casa devoluta e obriga a evacuar aldeia

Uma casa devoluta ficou destruída pelas chamas num incêndio em Ervões, no concelho de Valpaços, que está a mobilizar seis meios aéreos. A aldeia de São Domingos foi evacuada por questões de segurança.Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real, o alerta para o incêndio em zona florestal na localidade do distrito de Vila Real foi dado às 13h36.Pelas 15h45 combatiam o incêndio cerca de 117 bombeiros de várias coorporações do distrito, apoiados por 29 viaturas e quatro meios aéreos, acrescentou a mesma fonte.Outro fogo em Valpaços está a mobilizar também um meio aéreo para o combate às chamas, assim como 32 operacionais, apoiados por sete viaturas.