Incêndio na Sertã fere cinco bombeiros e deixa populações em risco

Cinco bombeiros ficaram feridos, um dos quais em estado grave, durante o combate a um incêndio na localidade de Marmeleiro, na Sertã, distrito de Castelo Branco. A Estrada Nacional 2 está cortada ao trânsito entre Vila de Rei e Sertã, nos dois sentidos.Quatro bombeiros que sofreram ferimentos pertencem à Corporação de Castelo Branco e o quinto à da Sertã. A vítima em estado grave foi transportada para o hospital. Um civil também ficou ferido.Segundo o que oconseguiu apurar, a empresa de madeiras Pinhoser está em risco, assim como várias populações, entre as quais de Rebaixia dos Faustinos, Bernardia, Cardiga e Culmiada.Segundo informações da Autoridade Nacional da Proteção Civil, no local estão oito meios aéreos, assim como 358 operacionais apoiados por 100 viaturas.O alerta foi dado às 14h50.A fonte do CDOS de Castelo Branco disse que não há casas atingidas pelas chamas.