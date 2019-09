Afocelca -

Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Os dois bombeiros foram transportados para o hospital.

Três bombeiros ficaram feridos, um deles em estado grave, esta sexta-feira após serem atropelados no combate às chamas numa zona de mato em Paredes, Porto. As chamas estão a ameaçar fábricas e habitações, na localidade de Gandra,As vítimas pertencem àequipa deO alerta foi dado às 13h14. No local estão 82 operacionais, apoiados por 23 viaturas e dois meios aéreos.