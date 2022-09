Três idosas, que morreram com 84, 89 e 96 anos, passaram os últimos meses de vida em sofrimento e agonia, à guarda da dona de uma casa de acolhimento ilegal em Meia Via, no concelho de Torres Novas. A dona do lar de idosos vai começar a ser julgada no Tribunal de Santarém por três crimes de maus-tratos, num processo que teve origem numa denúncia apresentada pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), em fevereiro de 2019.









