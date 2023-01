Duas mulheres mortas e quatro crianças feridas em acidente no IP2 em Beja

Leia também Colisão rodoviária no IC1 em Ourique faz duas vítimas mortais





De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, para o local foram os Bombeiros de Beja e Cuba, a Viatura Médica de Emergência Médica (VMER) de Beja e a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura, num total de 13 viaturas e 26 operacionais.

Um acidente, entre três carros e uma carrinha de mercadorias, provocou este sábado duas vítimas mortais e cinco feridos, entre eles quatro crianças, no IP2, em São Matias, no distrito de Beja.O acidente, ocorrido ao quilómetro 334, obrigou ao corte do trânsito no IP2. De acordo com o site de notícias Televisão do Sul, entre os feridos, um em estado grave, estão quatro crianças, que foram transportadas para o Hospital de Beja.