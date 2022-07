Dupla armada assalta idoso e rouba quatro mil euros em dinheiro

Uma dupla de ladrões assaltou Armando Valente, de 89 anos, esta madrugada de segunda-feira, em Estarreja, e escapou com cerca de quatro mil euros em dinheiro.Os assaltantes usaram uma arma de fogo para ameaçar a vítima para a obrigar a revelar o local onde tinha guardado o dinheiro. Ainda assim, o idoso não sofreu qualquer tipo de ferimento.Em declarações à, Armando Valente revelou que ficou sem as poupanças dos últimos seis anos. "Levaram tudo, não fiquei com um cêntimo", disse o homem.O alerta foi dado, cerca das 00h30, para a GNR, para um assalto a uma habitação, em Fermelã. Quando a patrulha da GNR da Murtosa chegou ao local, já a dupla de assaltantes tinha escapado.Por envolver uma arma de fogo, a investigação passou para a alçada da polícia judiciária de Aveiro.