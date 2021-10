Dupla assalta jovem na Baixa de Lisboa e foge de trotinete

Um homem, já com um pesado cadastro criminal que inclui condenações a penas de prisão por roubos, foi de novo preso pela PSP por ter assaltado com um cúmplice (ainda por deter) um jovem na Baixa de Lisboa. Ambos fugiram de trotinete.O crime ocorreu pela 01h45 de quinta-feira.A vítima, um jovem de 20 anos, foi atacada quando caminhava na rua Garrett. Manietada por um dos ladrões, foi agredida com murros na cabeça pelo outro. Foi-lhe roubada telemóvel e relógio.Os ladrões fugiram numa trotinete elétrica. A vítima foi rápida a denunciar o caso, levando a PSP a conseguir prender o ladrão cadastrado. Ficou em prisão preventiva.