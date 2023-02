Dois homens assaltaram uma loja, ao final da tarde de quarta-feira, em Anadia, com recurso a ameaça com arma branca.Os ladrões conseguiram escapar com 80 garrafas de vinho, um fio de ouro, uma caixa registadora, dois telemóveis e uma fiambreira.O alerta foi dado, cerca das 20h00, para um roubo, num estabelecimento comercial, na rua Principal, na Fogueira.A GNR de Sangalhos foi chamada e investiga o paradeiro dos assaltantes.