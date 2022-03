Quatro ladrões assaltaram quinta-feira à noite um café na serra da Luz, Odivelas. Com ameaça de revólveres, três dos assaltantes arrancaram à força um fio em ouro e três anéis ao dono do estabelecimento, enquanto o quarto elemento aguardava na rua, dentro do carro.O crime ocorreu pelas 23h00. Além do proprietário do café, que ficou sem bens estimados em cerca de sete mil euros, os ladrões roubaram 400 euros da caixa registadora. Fugiram depois numa carrinha Mercedes, que se supõe ser roubada.