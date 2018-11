Ladrões acabaram por conseguir fugir levando alguns artigos.

Por Sérgio A. Vitorino | 17:31

Dois homens, armados com uma faca e um martelo, assaltaram durante a tarde desta terça-feira uma ourivesaria na Parede, em Cascais.

A dupla invadiu a ourivesaria Rosa, na avenida da República, e ameaçou os proprietários. Estes reagiram e tentaram fechar as grades, prendendo os assaltantes no interior do espaço comercial.

Os ladrões, que usaram o martelo para partir montras, acabaram por conseguir fugir levando alguns artigos.