Dupla simulava acidentes para extorquir dinheiro a condutores idosos em Tomar

Dois homens, de 30 e 46 anos, foram detidos por estarem fortemente indiciados pela prática do crime de burla qualificada em Tomar. Em comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária explica que os arguidos provocavam danos em carros e simulavam o cenário de acidente para imputar a condutores a responsabilidade do sinistro.



As vítimas caracterizavam-se por serem vulneráveis e de idade avançada, o que permitia aos burlões exigir de "forma persuasiva, insistente e impetuosa o pagamento imediato de quantias monetárias, supostamente para fazer face a possível reparação". Quando não tinham dinheiro na sua posse, os indivíduos acompanhavam-nos ao multibanco mais próximo para efetuar os levantamentos.





De acordo com a PJ, um dos suspeitos tem antecedentes criminais, tendo inclusive cumprido pena na prisão.

"Os detidos, de 46 e 30 anos, serão presentes às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação", pode ler-se no comunicado.





O caso começou a ser investigado após a PJ ter recebido uma denúncia em setembro do ano passado.