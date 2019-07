"É este o reconhecimento que me dão": Bombeiro que combate fogo em Castelo Branco deixa desabafo

Um bombeiro responsável por combater os incêndios que têm assolado Castelo Branco mostrou-se revoltado através das redes sociais pelo facto de lhe oferecerem pão, maçã e água para jantar."Deixo a família, deixo o conforto da minha casa, venho arriscar a vida a defender aquilo que não me pertence... Saio de casa a correr sem jantar sequer, passo a noite inteira a combater as chamas e, a esta hora, o que me dão para comer é somente isto!!!!??? Deixo que a imagem fale por si! É o reconhecimento que nos dão!", escreveu Fábio Manuel Pelica, de Vila de Rei.Recorde-se que os incêndios continuam ativos e que mobilizam mais de mil operacionais. O vento previsto para esta segunda-feira à tarde está a preocupar os bombeiros. No entanto, 90% das chamas estão dominadas.