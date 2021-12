Os elementos do comando de bombeiros deixam de chefiar Equipas de Intervenção Permanente, de acordo com uma portaria do Governo.



Tal ocorre “a fim de serem evitados conflitos entre o exercício das funções”. Também esta quarta-feira foi publicada em Diário da República a nova estrutura da Força Especial de Proteção Civil, com “novas subunidades operacionais, técnicas e de intervenção especializada”, centro de operações, treino e base logística.