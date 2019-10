O alerta foi recebido por volta das 04h45 da madrugada de ontem. "Tratou-se de uma embarcação que estava à pesca de cerco que terá adornado quando estava a fazer a recolha de pescado, com 11 pescadores a bordo. Os tripulantes foram todos resgatados e não sofreram ferimentos", explicou aoFernando Pacheco, comandante da Capitania do Porto de Faro.A embarcação com cerca de 15 metros, registada em Olhão, estava ao largo da ilha deserta, a cerca de uma milha e meia (2,8 quilómetros) da costa, com várias toneladas de pescado a bordo quando começou a inclinar devido, segundo o comandante da Capitania, a uma deslocação de pesos. Os tripulantes foram auxiliados por duas embarcações que estavam próximas. Conseguiram salvar-se e foram recolhidos por um barco auxiliar que estava na água.Ao, Miguel Cardoso, da associação Olhãopesca, salienta o trabalho feito "pelo mestre e os tripulantes ao terem tomado todos os procedimentos necessários para salvaguardar as vidas humanas".Os pescadores chegaram a terra por volta das 06h00, com a ajuda da Polícia Marítima. Peritos ambientais do Departamento Marítimo do Sul estiveram no local para avaliar a hipótese de poluição. Após o salvamento dos tripulantes, iniciaram-se os trabalhos de remoção das redes de pesca. Visto que a embarcação não constituía perigo à navegação, a sua retirada foi da competência do armador, supervisionada pela Autoridade Marítima do Sul.