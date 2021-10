Uma empregada de limpeza, de 69 anos, foi detida pela GNR por ter furtado, com a ajuda do filho, vários mealheiros de casa do patrão, em Matosinhos. Nas buscas domiciliárias, os militares apreenderam 674 euros em moedas e dois dos mealheiros furtados. Mãe e filho foram constituídos arguidos.













A investigação durava há três meses. Foi a mulher que, durante os trabalhos de limpeza, percebeu onde o patrão guardava o dinheiro. Depois pediu ao filho, de 41 anos, para cometer o assalto.