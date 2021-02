GNR detém ladrão em Estarreja e recupera 23 mil euros furtados de moradia

Um homem de 36 anos foi detido esta quinta-feira em Estarreja, distrito de Aveiro, durante uma busca domiciliária levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal dos Arcos de Valdevez. Os militares recuperaram um cofre com 23.500 euros que tinha sido furtado em meados de janeiro de uma moradia em Calheiros, Ponte de Lima, Viana do Castelo.





O detido confessou o furto e foi-lhe apreendido um veículo que tinha comprado com parte do dinheiro existente no cofre que roubou. Em comunicado, a GNR de Viana do Castelo refere que a investigação durava há cerca de um mês e que culminaram com buscas em Estarreja e Ponte de Lima.





O detido foi constituído arguido, mas foi libertado por ordem do Ministério Público. Vai aguardar julgamento em liberdade.