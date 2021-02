Assaltante de 20 anos detido após vários roubos violentos

Um homem de 20 anos, suspeito de quatro roubos violentos em transportes públicos da Grande Lisboa, foi detido pela Divisão de Segurança a Transporte Públicos da PSP, em Queluz, Sintra. Presente a tribunal, está em prisão preventiva.



O assaltante era investigado desde julho de 2020, após ter ferido a vítima num roubo com faca, na estação do Metro do Saldanha. Em outubro a PSP recuperou o telemóvel roubado e apurou que o suspeito, mais um cúmplice (já detido em janeiro), teriam feito pelo menos mais três roubos, também com facas e agressões, no Metro de Lisboa e nos comboios da CP.



