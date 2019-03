Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresário condenado a três anos de prisão suspensa por pornografia de menores

Homem de 70 anos abordava crianças através do Facebook, no Porto.

10:12

Um empresário de 70 anos foi condenado esta quarta-feira, pelo Tribunal de João Novo, no Porto, a três anos de prisão suspensa por um crime de pornografia de menores.



O homem abordava crianças através do Facebook.



O empresário tem ainda de pagar uma multa de dois mil euros.



Obcecado por pornografia envolvendo menores de idade, o homem passava o tempo a vaguear no Facebook com o objetivo de manter conversas de cariz sexual com rapazes.



Desde 2012 e até ao ano passado, o arguido criou, pelo menos, 11 perfis diferentes naquela rede social e falou com dezenas de crianças com idades entre os 10 e os 16 anos. Pedia-lhes imagens sem roupa ou em atos de masturbação e em troca prometia enviar-lhes presentes.