Empresário morre afogado na Caniçada

Hugo Oliveira, de 44 anos, desapareceu nas águas da albufeira após manobra com uma mota de água.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:31

"Isto não é justo. Ele veio para se divertir num cenário tão lindo e morreu. Ele sabia nadar muito bem, alguma coisa deve ter acontecido para cair na água e não se conseguir salvar", disse ao CM um amigo de Hugo Cassiano Oliveira, o homem de 44 anos que morreu afogado na albufeira da Caniçada, em Terras de Bouro, no domingo à tarde.



O corpo foi encontrado esta segunda-feira por uma equipa de mergulhadores. A vítima mortal era natural de S. Tomé de Negrelos, em Santo Tirso, e dono de uma empresa em Rebordões.



O empresário caiu à água, no domingo, durante uma manobra com uma mota de água e não conseguiu regressar à superfície. Bombeiros e mergulhadores tentaram encontrá-lo, numa operação de busca e resgate aquático que se prolongou noite dentro.



O cadáver só seria encontrado ontem, por volta das 12h00. Foi removido pelos bombeiros de Terras de Bouro para o Instituto de Medicina Legal de Braga.



Nas operações de busca participaram também as corporações de Barcelos, Barcelinhos, Famalicenses e Taipas, além de uma equipa do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.



Já na barragem da Aguieira, em Santa Comba Dão, o corpo de Bruno Antunes, de 17 anos, residente em Nandufe, Tondela, foi resgatado ontem ao início da madrugada.



No domingo, a Equipa de Busca e Resgate em Montanha do GIPS resgatou, em fadiga extrema, um rapaz e uma rapariga, de 18 e 19 anos, que se tinham perdido no Parque da Peneda Gerês.