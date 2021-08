Empresário morre atropelado por camião no MARL em Loures

João Macedo, de 62 anos, empresário natural de Alcobaça que se transformou no maior produtor agrícola de Angola, morreu após ter sido atropelado por um camião no Mercado Abastecedor Regional de Lisboa (MARL), em Loures, confirmou o Conselho Económico e Social, no qual era consultor do presidente da República de Angola.Administrador do grupo Novagrolider/Grupolider, geria empresas dos setores da agricultura, pecuária, transportes e construção. Tem, por exemplo, as bananas Angolanita.O acidente, confirmado aopor várias fontes, ocorreu pelas 14h40 de segunda-feira, quando o empresário estava no exterior do seu armazém a recolher malas do carro. Um camião fazia marcha-atrás e o condutor não se apercebeu de Macedo, que terá sofrido esmagamento das pernas.Foi socorrido por bombeiros e INEM e levado para o Hospital Santa Maria, onde morreu ontem. A GNR investiga e ao final da tarde ainda não tinha recebido a confirmação da morte. João Macedo estava em Angola desde 1992. Trabalhava em parceria com o irmão José e os filhos.