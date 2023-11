Escuteiro que abusava de criança atraso cognitivo profundo é afastado de menores

O Tribunal de Santarém deu como provados quatro crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, na forma agravada, e condenou a quatro anos e três meses de prisão um antigo dirigente dos escuteiros de Abrantes, por ter abusado de um utente de um Centro de Acolhimento Temporário. A pena ficou suspensa, na condição de o arguido não se envolver em atividades que envolvam menores durante os próximos oito anos.





A vítima, do sexo masculino, tem um atraso cognitivo profundo, começou a ser abusada em 2015, quando tinha 10 anos, sendo agora maior de idade. Residia no Centro de Acolhimento Temporário por decisão judicial, sendo frequente receber a visita do arguido, que prestava serviço em regime de voluntariado.