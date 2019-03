Esfaqueia três com x-ato em rixa na noite

Desacatos aconteceram na madrugada de domingo junto a um bar de Silves.

Por Ana Palma | 08:52

Passavam poucos minutos das 02h00 deste domingo quando, na rua da Praça, em Silves, junto a um bar local, vários indivíduos se envolveram numa rixa.

Um homem, de 29 anos golpeou outro, de 39, numa perna, com um x-ato, tendo ainda ferido mais dois jovens, de 15 e 20 anos. Estes últimos foram assistidos no local mas o mais velho teve de ser transportado ao hospital de Portimão. Não corre, contudo, perigo.

Quanto ao agressor, que aparentava estar alcoolizado, ainda tentou fugir mas acabou por ser apanhado por populares, a cerca de uma centena de metros do local da rixa. Foi agredido, pelo que teve também de ser transportado ao hospital, a fim de receber tratamento. Quando o CM esteve, ontem de manhã, no local, eram ainda visíveis, no chão, as marcas de sangue.

No local compareceram 16 operacionais dos Bombeiros e da GNR de Silves, que pôs termo aos desacatos. Contudo, devido à confusão que se gerou e ao facto de os feridos terem de ser assistidos pelos meios de socorro, a situação está ainda ser investigada pela GNR.

Na mesma zona têm já ocorrido outros desacatos, quase sempre associados ao consumo excessivo de álcool, um facto para o qual as autoridades estão alertadas.