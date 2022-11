Estafeta da Uber Eats assaltado em Camarate enquanto fazia entregas

Um estafeta da Uber Eats, de 41 anos, foi assaltado, este domingo, em Camarate. A vítima terá sido abordada por três indivíduos na rua das Fontainhas quando procurava o número da porta para fazer uma entrega.O homem, originário do Bangladesh, acabou por ser agredido, tendo ficado com ferimentos ligeiros. Os assaltantes levaram também uma bolsa que continha documentos pessoais e um telemóvel.Ao que oapurou, a vítima ter-se-á deslocado pelos seus próprios meios ao hospital após ter recusado ser transportado pelos bombeiros.A PSP e os Bombeiros de Camarate estiveram no local. As autoridades estão a investigar o caso.