Estátua do Padre António Vieira vandalizada em Lisboa. Veja as imagens

A estátua do Padre António Vieira, instalada em junho de 2017 no Largo Trindade Coelho, em Lisboa, apareceu esta quinta-feira vandalizada com a palavra "descolonização" pintada a vermelho.A obra em questão resultou de um protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) para "a requalificação do Largo Trindade Coelho, em 2009, no qual a SCML assumiu a responsabilidade pela conceção e execução do monumento", de acordo com a página Lisboa.pt.Atos de vandalismo têm ocorrido noutras cidades nos EUA e também da Europa, na sequência da morte do norte-americano George Floyd.O Padre António Vieira (1608-1697) dedicou-se a defender os direitos dos povos indígenas, no Brasil, e a lutar contra a escravização.Uma estátua do fundador do escutismo, Robert Baden-Powell, em Poole, no sul da Inglaterra, vai ser removida pela autarquia para evitar que seja alvo de militantes antirracistas , mas habitantes locais mobilizaram-se na quinta-feira para protegê-la.